Число пострадавших из-за тайфуна "Трами" в Японии достигло 47 человек

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Число пострадавших в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии выросло до 47 человек, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 70 километрах к юго-востоку от города Миядзаки на острове Кюсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в течение воскресенья пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

Прохождение циклона уже привело к отключению электроэнергии в 212 тысячах домах в префектуре Окинава и еще около тысячи домах в префектуре Миядзаки на острове Кюсю.

Согласно последним данным, отменено 937 авиарейсов, связывающих различные части страны. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби", приняло решение и вовсе приостановить работу двух взлетно-посадочных полос, начиная с 11.00 по местному времени (05.00 мск).

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города как Осака, Киото, Кобэ, — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.