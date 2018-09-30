Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном они "влюбились друг в друга".
Американский президент отметил, что на звонки администрации экс-президента США Барака Обамы, да и других американских президентов, Северная Корея даже не отвечала.
"Он был на пороге войны с Северной Кореей. Но его время, к счастью, закончилось", — подчеркнул Трамп.
О том, что у Трампа сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном, американский лидер уже говорил. Ранее он заявлял, что у него с северокорейским лидером "хорошая химия".
Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. После лидеры обменялись письмами. В настоящий момент администрации двух стран обсуждает возможность новой встречи.