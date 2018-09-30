Президент Сербии планирует обсудить ситуацию в Косово с Путиным

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует через несколько дней встретиться с Владимиром Путиным. В ходе беседы он намерен попросить о поддержке в косовской проблематике, а также обсудить другие вопросы, сообщил он журналистам.

По словам Вучича, он бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. "Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах", — отметил глава республики.

Отвечая на вопрос о возможности оказания Россией военной поддержки по примеру Сирии, Вучич ответил отрицательно, пояснив, что не хотел бы, чтобы на территории его страны происходили крупные военные конфликты.

По данным сербских СМИ, встреча глав двух государств состоится второго октября в Москве.

Полная боеготовность

В субботу президент Сербии приказал привести вооруженные силы страны, а также специальные и особые подразделения МВД в состояние высшей боеготовности.

Такое решение было принято вследствие действий косовского спецназа. Примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной республики ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе", а также вошли в центр экологии и спорта возле плотины в северной части края.

ГЭС "Газиводе" контролируется Белградом. По словам президента, расходы властей на инфраструктуру станции и поддержание объектов и плотины озера составили порядка двух миллионов евро.

Статус Косово

В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние армии и сербской полиции и албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, начав бомбить с воздуха Югославию, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, из-за которых сербское население массово покинуло край. Также было уничтожено множество памятников сербской истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Это самопровозглашенное государство не признают Сербия, Россия, Израиль, Испания, Китай, Иран, Греция и другие страны.