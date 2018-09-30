Президент Туркмении предложил провести 2019 год под знаком мира и доверия

АШХАБАД, 30 сен — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в субботу на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил провести 2019 года под знаком мира и доверия, сообщается в воскресенье на сайте государственного информационного агентства ТДХ.

Глава государства отметил, что нынешняя сессия Генеральной ассамблеи проходит на фоне непростых тенденций в международной политике.

По его словам, несмотря на усилия мирового сообщества, в первую очередь, в лице ООН, ситуация в ряде регионов земного шара продолжает оставаться сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и одновременно снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути глобального развития.

"В этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встает перед нами со всей очевидностью и остротой, накладывая на каждое государство ответственность за судьбы мира", — подчеркнул туркменский лидер.

По его мнению, главную и решающую роль в сохранении основ международного порядка на принципах взаимоуважения, равноправия, мирного, политического диалога призвана сыграть ООН, и правомерность этой миссии ООН не может быть подвергнута сомнению. По словам президента Туркменистана, ООН — это единственная универсальная международная организация, призванная обеспечивать многостороннее взаимодействие во имя упрочения международной безопасности и устойчивого развития.

Бердымухамедов также отметил, что Туркменистан полагает, что нынешняя сессия Генассамблеи призвана содействовать преодолению кризиса доверия и укрепить взаимопонимание государств-членов.

"В этой связи Туркменистан выступает с инициативой проведения 2019 года под знаком мира и доверия. Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряженности, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счет ответственных и взвешенных решений", — сказал глава туркменского государства.

Президент Туркменистана в период с 29 сентября по 2 октября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.