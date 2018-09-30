Порошенко заявил о "московском тупике" в вопросе миротворцев на Донбассе

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, заявил, что только Россия мешает развертыванию миротворческой миссии на Донбассе, сообщает Укринформ.

По его словам, большинство членов Совбеза ООН поддерживают украинскую инициативу по развертыванию миротворцев на Донбассе, а "Китай точно не будет против".

"С нами сейчас США, Великобритания, Франция, три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ведется интенсивный диалог с Китаем, который точно не будет против. Большинство членов Совета Безопасности ООН также за, и об этом свидетельствуют те переговоры, которые я провел вчера и позавчера. Только одна страна против — Российская Федерация", — заявил Порошенко, подчеркнув, что решение вопроса упирается в "московский тупик".

По мнению президента, миротворческая миссия значительно уменьшит риск эскалации военного конфликта на востоке Украины, а также помешает поставкам оружия со стороны России и наемников.

"Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования. Это значительно снизит риск эскалации полномасштабной войны с Россией и остановит поставку российских наемников, остановит поставку оружия", — сказал Порошенко.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворческой миссии на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.