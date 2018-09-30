Латвиец вернул в IKEA стакан за надпись "Made in Russia"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Патриотично настроенный житель Латвии решил вернуть в магазин IKEA недавно купленный стакан из-за того, что обнаружил на нем надпись Made in Russia, пишет Sputnik Латвия.

"Всегда в магазине, выбирая товар, обращаю внимание на то, не произведен ли он в России. Стаканы #ikea Made in Russia. Понесу их обратно немытыми", — написал в своем Twitter пользователь Kristaps.

Vienmēr veikalā izvēloties preci pievēršu uzmanību, vai nav ražots 🇷🇺. #ikea glāzes Made in Russia. Nesīšu atpakaļ nemazgātas pic.twitter.com/PqIHFnb1sp — Kristaps 🇱🇻 (@atheist_from_lv) 26 сентября 2018 г.

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Его пост вызвал неоднозначную реакцию других пользователей соцсети. Некоторые стали шутить на тему других товаров из России. "Отопление и электричество тоже отключи, 90% вероятности, что идет из России. И топливо нельзя покупать. Все из RU", — написал в комментариях Gints Weber. В ответ на это Kristaps заявил, что для отопления подойдет щепа, а по городу он передвигается на велосипеде.

Другие пользователи стали спрашивать, что он пытается изменить своим поступком и как стакан может изменить ситуацию, на что латвиец ответил: "Отношение".

Тем не менее, некоторые пользователи встали на сторону Kristapsa, заявляя, что покупали аналогичные стаканы, но сделанные в Болгарии.

"Ты не один. Мой знакомый выбрал другие стаканы именно по этой причине. На всем смотрим страну-производителя, обстоятельства производства и другие факторы", — написала Dace Kavasa.