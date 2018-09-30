Мир снова зауважал США, заявил Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН заявил, что мировые лидеры снова зауважали США.

"Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте, они (мировые лидеры) нас уважают снова", — заявил он, выступая на митинге в Западной Вирджинии.

На сессии Генассамблеи ООН лидер США начал свое выступление рассказом о том, как обстоят дела в Соединенных Штатах после его прихода в Белый дом. Он, в частности, заявил, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период. Зал встретил его слова явно различимым смехом. Реакция зала попала в заголовки мировых СМИ. Оправдываясь, Трамп заявил, что смеялись не над ним, а вместе с ним.