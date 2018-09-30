В Иракском Курдистане в воскресенье состоятся парламентские выборы

Голосование на избирательном участке в городе Эрбиль в Иракском Курдистане. Архивное фото

Голосование на избирательном участке в городе Эрбиль в Иракском Курдистане. Архивное фото

КАИР, 30 сен — РИА Новости. Выборы в парламент пройдут в воскресенье в Иракском Курдистане впервые после победы над группировкой ИГ* и проведения референдума о независимости автономии от Багдада.

Выборы в законодательное собрание курдской автономии должны были состояться еще в ноябре прошлого года, однако были отложены из-за острого политического кризиса, вызванного жесткой реакцией Багдада на проведенный в регионе референдум о независимости.

Это пятые парламентские выборы в истории Иракского Курдистана. Первые состоялись в 1992 году.

В голосовании, согласно данным Высшей избирательной комиссии автономии, имеют право принять свыше 3 миллионов человек. За 111 мест в парламенте поборются свыше 700 человек.

Основными конкурентами на большинство мест в парламенте традиционно являются самые влиятельные и старейшие курдские партии — Демократическая партия Курдистана (ДПК), бессменным лидером которой является бывший глава региона, считающийся духовным авторитетом курдов — Масуд Барзани, и ее политический конкурент — Патриотический союз Курдистана (ПСК). На депутатские мандаты в законодательном собрании также претендуют оппозиционная партия "Горан" ("Перемены") и партия "Исламская группа".

В течение всего дня голосования, согласно заявлению МВД автономии, сообщение между провинциями автономии, а также с провинциями Ирака будет приостановлено.

Примечательно, что выборы в парламент Иракского Курдистана пройдут за день до голосования в палате представителей (парламент Ирака) по кандидатуре президента страны. На этот пост, который, согласно законодательству страны, занимает исключительно представитель курдской общины, претендуют семь человек. Главными кандидатами являются представители ДПК и ПСК.

ДПК на парламентское голосование выдвинула кандидатуру Фуада Хусейна, ранее занимавшего должность руководителя канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Патриотический союз Курдистана (ПСК) — выдвинул на пост президента страны экс-главу правительства автономии Бархама Салеха.

После свержения Саддама Хусейна эту должность по внутренним межкурдским договоренностям занимали лишь члены ПСК. Сначала два срока подряд с 2004 года в кресле президента находился лидер и основатель ПСК Джаляль Талабани, а затем — нынешний президент Фуад Маасум.

Избранному парламентом президенту страны предстоит выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра из рядов наиболее крупной парламентской коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.