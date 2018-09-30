В Иракском Курдистане в воскресенье состоятся парламентские выборы

КАИР, 30 сен — РИА Новости. Выборы в парламент пройдут в воскресенье в Иракском Курдистане впервые после победы над группировкой ИГ* и проведения референдума о независимости автономии от Багдада.
Это пятые парламентские выборы в истории Иракского Курдистана. Первые состоялись в 1992 году.
В голосовании, согласно данным Высшей избирательной комиссии автономии, имеют право принять свыше 3 миллионов человек. За 111 мест в парламенте поборются свыше 700 человек.
В течение всего дня голосования, согласно заявлению МВД автономии, сообщение между провинциями автономии, а также с провинциями Ирака будет приостановлено.
Примечательно, что выборы в парламент Иракского Курдистана пройдут за день до голосования в палате представителей (парламент Ирака) по кандидатуре президента страны. На этот пост, который, согласно законодательству страны, занимает исключительно представитель курдской общины, претендуют семь человек. Главными кандидатами являются представители ДПК и ПСК.
ДПК на парламентское голосование выдвинула кандидатуру Фуада Хусейна, ранее занимавшего должность руководителя канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Патриотический союз Курдистана (ПСК) — выдвинул на пост президента страны экс-главу правительства автономии Бархама Салеха.
Избранному парламентом президенту страны предстоит выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра из рядов наиболее крупной парламентской коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.