Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали в досудебном порядке предъявленные ему обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной, сообщается в заявлении SEC.
Кроме того, на бизнесмена наложен штраф в размере 20 миллионов долларов. Tesla, в свою очередь, должна будет выплатить такую же сумму в качестве штрафа.
SEC рассчитывает на то, что подобные меры предотвратят дальнейшие сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров Tesla.
Эти договоренности еще должен будет утвердить суд.
Претензии в адрес Маска
Дело против Маска началось из-за серии "ложных и вводящих в заблуждение" заявлений, которые сделал бизнесмен по поводу намерения сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной. В четверг комиссия подала иск в окружной суд США в Нью-Йорке из-за его заявлений о намерении осуществить обратный выкуп акций. По данным CNBC, Маск назвал обвинения необоснованными.Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов, но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал то, что процесс превращения компании в непубличную отвлечет слишком много ресурсов и времени.
Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.