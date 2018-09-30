Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали в досудебном порядке предъявленные ему обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной, сообщается в заявлении SEC.

Маск останется руководителем компании Tesla, однако должен будет отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года. Его заменят независимым председателем. Также Tesla должна назначить двух новых независимых директоров. Еще один пункт договоренностей предполагает введение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.

Кроме того, на бизнесмена наложен штраф в размере 20 миллионов долларов. Tesla, в свою очередь, должна будет выплатить такую же сумму в качестве штрафа.

SEC рассчитывает на то, что подобные меры предотвратят дальнейшие сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров Tesla.

Эти договоренности еще должен будет утвердить суд.

Претензии в адрес Маска

Дело против Маска началось из-за серии "ложных и вводящих в заблуждение" заявлений, которые сделал бизнесмен по поводу намерения сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной. В четверг комиссия подала иск в окружной суд США в Нью-Йорке из-за его заявлений о намерении осуществить обратный выкуп акций. По данным CNBC, Маск назвал обвинения необоснованными.

В августе Маск заявил в Twitter , что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов, но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал то, что процесс превращения компании в непубличную отвлечет слишком много ресурсов и времени.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.