Трамп рассказал, чего ждет от расследования ФБР в отношении Кавано

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что в ходе расследования по делу кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвинённого в домогательствах, ФБР также выяснит, кто передал СМИ конфиденциальное письмо с этими претензиями.

"Я искренне надеюсь, что ФБР воспользуется шансом и узнает много разных вещей. Я хотел бы узнать, кто слил в газеты (письмо Форд). Был ли этот кто-то сенатором (демократом Дайаной Файнстайн)… Я хотел бы узнать, как часть этого (расследования) просочилось в газеты. Какой демократ слил это в газеты", — сказал Трамп, общаясь с пулом журналистов в субботу.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано, оно должно занять не больше недели.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили против кандидатуры Кавано. После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв Кристин Бейлиз Форд, так и сам Кавано.

Формальной причиной для этого была утечка письма Форд в американские СМИ, что вызвало широкий общественный резонанс. При этом, сенатор Файнстайн, которая располагала этим письмом и не сообщила о нем другим членам комитета, категорически отрицает причастность к этой утечке в СМИ.

В результате в пятницу судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против него обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования.