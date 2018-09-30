Экс-премьер Свазиленда умер в возрасте 76 лет

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Королевства Исватини Барнабас Сибусисо Дламини скончался в возрасте 76 лет, сообщает местное издание APA News со ссылкой на его семью.

Как пишет издание, Дламини скончался в пятницу в городе Манзини. В последнее время он неоднократно попадал в больницу.

Дламини ушел в отставку 4 сентября. До этого он находился на посту премьера четыре срока — с 1996 по 2003 года и с октября 2008 года по сентябрь 2018 года.

В апреле король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: страна стала называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази". Это небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком. Население страны — более 1,4 миллиона человек.