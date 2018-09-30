Президент Сербии заявил о лицемерии чиновников Евросоюза

БЕЛГРАД, 30 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии чиновников Евросоюза в связи с напряженной ситуацией вокруг Косово.

В субботу около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенного Косово (ROSU) заняли позиции вблизи озера при ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края. В Косово объяснили эти действия прогулкой по озеру президента Косово Хашима Тачи. Отмечалось, что силовики покинули озеро Газиводе вместе с косовским лидером.

В ответ президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Небойша Стефанович отдали приказы о приведении в полную боеготовность армии и спецподразделений полиции Сербии. По данным источника сербского агентства Танюг в администрации президента, Вучич выразил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу "протест из-за безоглядных действий Хашима Тачи и приштинского руководства". В этой связи представитель ЕС по СМИ Майя Коциянчич распространила сообщение, в котором призвал стороны к сдержанности в связи с обострением обстановки в Косово.

"Призвали все стороны к сдержанности. От чего сдержаться, вот мой вопрос к ЕС. Прошу (главу дипломатии ЕС Федерику) Могерини, Коциянчич и всех остальных сказать мне, от чего сдержаться, что мы сделали?" — заявил Вучич в ходе специального телеобращения.

Он также спросил, что сербы сделали такого албанцам, чтобы те нарушили все достигнутые ранее договоренности.

"Скажите мне, господа из Брюсселя, от чего нам еще сдержаться? Или это вам нужно воздержаться хотя бы от лицемерия, если сможете", — заявил Вучич.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.