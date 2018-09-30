Избранный президент Мексики пообещал не использовать армию против народа

МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в субботу не использовать армию против народа.
За десять дней до открытия Олимпийских игр в Мехико в октябре 1968 года на одной из площадей столицы полицейскими подразделениями и переодетыми в гражданское агентами спецслужб была расстреляна манифестация студентов. В результате этой акции, вошедшей в историю под названием "Резня в Тлателолько", по официальным данным, погибли 30 молодых людей. Независимые источники сообщали о более чем 300 убитых.
В то же время вступающий в должность президента 1 декабря Лопес Обрадор отметил, что пока возвращать армию в казармы в нынешней ситуации с безопасностью в стране рано. "Это не значит, что войска вернутся в казармы. Как нам остановить насилие, как уменьшить число убийств, краж. Для этого мы будем использовать армию и морскую пехоту, но с другой концепцией, которая не причинит урона правам человека", — сказал он.