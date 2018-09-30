Избранный президент Мексики пообещал не использовать армию против народа

МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в субботу не использовать армию против народа.

"За три дня до 50-летия репрессии против молодежи в Тлателолько (расстрел студенческой демонстрации в 1968 году — ред.) я обещаю никогда не использовать армию против народа Мексики", — заявил Лопес Обрадор в Мехико.

За десять дней до открытия Олимпийских игр в Мехико в октябре 1968 года на одной из площадей столицы полицейскими подразделениями и переодетыми в гражданское агентами спецслужб была расстреляна манифестация студентов. В результате этой акции, вошедшей в историю под названием "Резня в Тлателолько", по официальным данным, погибли 30 молодых людей. Независимые источники сообщали о более чем 300 убитых.

Также он подтвердил планы создать национальную гвардию на базе действующих ныне против преступности подразделений армии, морской пехоты и федеральной полиции.

В то же время вступающий в должность президента 1 декабря Лопес Обрадор отметил, что пока возвращать армию в казармы в нынешней ситуации с безопасностью в стране рано. "Это не значит, что войска вернутся в казармы. Как нам остановить насилие, как уменьшить число убийств, краж. Для этого мы будем использовать армию и морскую пехоту, но с другой концепцией, которая не причинит урона правам человека", — сказал он.