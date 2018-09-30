Смерть за селфи. Недолгая жизнь Instagram-красавиц на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Мисс Багдад — 2015" Тару Фарес убили в собственной машине: две пули в голову, одна — в грудь. За пару недель до этого при загадочных обстоятельствах погибли еще две иракские Instagram-красавицы. Любительницам селфи на Ближнем Востоке непросто. Им тоже хочется яркой жизни, но она получается недолгой. Девушки становятся жертвами разгневанных сограждан или даже родственников.

"Она постит слишком откровенные фото"

"Убийство Тары буквально вопит о проблемах этого общества: дискриминации, отсутствии прав и свобод. Одним сочувствием здесь не обойтись", — отреагировали фанаты иракской модели Тары Фарес на известие о ее гибели.

Вечером 27 сентября 22-летняя девушка ехала на своей спортивной машине по багдадскому району Кам-Сара. Тара прославилась еще в 2015-м, когда завоевала титул "Мисс Ирака". Ее карьера пошла в гору сразу после возвращения из Европы. Икона стиля, лицо модных брендов, популярный видеоблогер — жить Тара предпочитала в родном Эрбиле, столице Иракского Курдистана, однако по работе часто ездила в Багдад.

Ежедневно девушка размещала в Instagram фотографии, собиравшие десятки тысяч просмотров и лайков. Она вошла в топ самых популярных звезд соцсетей Ирака с 2,7 миллиона подписчиков. Одни восхищались ее постами с требованиями равных прав для мужчин и женщин, другие критиковали за "слишком откровенные" по восточным меркам снимки. Западному человеку такие фотографии показались бы совершенно обычными: девушка носила шорты и мини-юбки, набила несколько татуировок, делала селфи и уверенно держалась перед камерой.

И вот ее жизнь оборвалась. Навстречу машине выскочили несколько человек с оружием в руках и открыли огонь. Врачи приехали быстро, однако девушка от полученных ранений уже скончалась.

Это убийство напомнило о еще двух загадочных смертях популярных звезд Instagram. В августе этого года родные обнаружили тело Рафиф аль-Ясери, владевшей салоном красоты Barbie и часто размещавшей свои снимки в соцсетях. На фотографиях она в основном демонстрировала идеальный макияж и бьюти-новинки. Полиция так и не назвала причину ее смерти. А показания родственников слишком путаные.

Через пару недель, тоже при невыясненных обстоятельствах, погибла Раша аль-Хассан, бьюти-эксперт и владелица салона красоты Viola в Багдаде. Накануне она опубликовала пост в Facebook, посвященный первому дню Курбан-байрама: "Утром в этот праздник продумайте свои пожелания, напишите молитвы, подготовьтесь к великому дню, и великодушный Господь услышит их и откроет врата в небеса".

"Теперь очередь дошла и до владельцев салонов красоты", — сделал тогда вывод депутат иракского парламента Фаик аль-Шейх Али в твиттере. Политик осудил всех "врагов красоты и убийц творчества".

Не брат ты мне

Такой нелюбовью к публичности в Instagram отличаются не только в Ираке. В июле 2016-го пакистанскую модель и блогера, известную под псевдонимом Кандил Балоч, задушил родной брат, разъяренный смелыми снимками, которые та выкладывала в соцсетях. Девушке было 26 лет, у себя на родине она считалась знаменитостью, а за пышные формы прослыла "пакистанской Ким Кардашьян".

Кандил, которая, к слову, содержала всю семью, жила отдельно, но в тот вечер заехала в гости к родителям. Там находился один из ее братьев по имени Васим. Он принялся распекать сестру за "непристойное поведение". Девушка отмалчиваться не стала, брат и сестра разругались.

На следующее утро родители обнаружили тело дочери. Васим сразу сознался в убийстве. Он заявил, что не раскаивается в содеянном, поскольку публикациями снимков в бикини "его сестра опозорила семью". Один из братьев его поддержал.

Богатым можно все

Девушку убили с особой жестокостью: сначала ей дали таблетку, а потом зашили рот и нос, перекрыв доступ воздуха. Уже после похорон отец погибшей рассказал журналистам, что часть денег, полученных за Instagram-посты, Балоч давала брату Васиму. И тот охотно брал.

Во многих закрытых мусульманских странах ситуациях начинает меняться. В Иране, известном своим суровым религиозным консерватизмом, золотая молодежь создала в Instagram аккаунт Rich Kids Of Tehran ("Богатые дети Тегерана") и регулярно рассказывает о своих похождениях.

На снимках девушки в бикини отдыхают на роскошных виллах, с непокрытой головой ходят по улицам или сидят в кафе и ресторанах. Молодые люди фотографируются на фоне дорогих машин, летают на вертолетах и собственных самолетах, живут в домах, похожих на дворцы, носят брендовые вещи, не забывая снимать все это на айфоны.

Не столь обеспеченные также активно размещают в соцсетях фотографии, которые на Ближнем Востоке назвали бы "довольно откровенными". В иранском Instagram появился аккаунт My Stealthy Freedom ("Моя тайная свобода"), в котором женщины постят снимки без хиджабов. Причем фотографироваться им приходится тайком, например, в автомобиле или на пустынном пляже.

Некоторые идут еще дальше, ломая запреты и мусульманские традиции. В 2015-м в США вышел фильм для взрослых "Женщины Ближнего Востока". В главных ролях снялись не просто актрисы, жаждущие славы и денег, а девушки из Пакистана и Ливана, исповедующие ислам. По их словам, они пошли в порноиндустрию для того, чтобы "открыть женщинам в чадре, хиджабе и платке дорогу в мир гласности". Им регулярно поступают угрозы.

Родня убивает

Если в Ираке за убийством девушек может стоять один из разъяренных пользователей соцсетей, то в Пакистане и Индии с ними порой расправляется семья. Как и в случае с Кандил Балоч, родственники считают, что должны смыть "позор" кровью. Причиной для расправы могут послужить совершенно незначительные, на взгляд западного человека, поводы. От рук родственников, недовольных нарушением традиционных правил, там ежегодно погибают сотни женщин.

Чаще всего эти "убийцы чести" избегают тюремного срока и лишь в редких случаях наказываются несколькими годами лишения свободы. Уже много лет правозащитники в Индии добиваются принятия закона, регулирующего меры пресечения для таких поборников морали. Но общество расколото: консерваторы сходятся во мнении, что женщины "сами напросились". А красота девушек по-прежнему остается страшной силой, распорядиться которой им не позволяют оскорбленные чем-то мужчины.