Вучич попросит поддержки у Путина в ситуации с Косово

БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует через несколько дней встретиться с Владимиром Путиным и попросить о поддержке в косовской проблематике и по ряду других вопросов.
На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.
"Я бы не хотел, чтобы на нашей территории происходили крупные военные конфликты", — сказал Вучич.
По информации сербских СМИ, встреча двух президентов пройдет в Москве второго октября.
Приказ Вучича
Ранее в субботу Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Также в полную боеготовность привели специальные и особые подразделения МВД Сербии.
До этого примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.
Ситуация в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и сербской полиции привело к бомбардировкам Югославии, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории, авиацией НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербского населения из края. Было уничтожено множество памятников сербской истории и культуры.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Израиль, Испания, Китай, Иран, Греция и ряд других стран.