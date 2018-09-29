Берлускони поблагодарил Путина за поздравление с днем рождения

РИМ, 29 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому в субботу исполняется 82 года, заявил, что получил поздравления от своего друга, президента РФ Владимира Путина.

"Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны, Спасибо, grazie!" — говорится в сообщении на его странице в Facebook. При этом "спасибо" написано по-русски, а сам пост сопровождается фотографией, на которой Берлускони разговаривает по телефону, сидя за столом.

Ранее в субботу Берлускони поблагодарил всех поздравивших его в видеообращении. Выступление бывшего премьера сопровождается появлением в кадре его лабрадора Харли, которая пытается положить лапы к нему на плечи.