В Греции в лагере беженцев произошли беспорядки

АФИНЫ, 29 сен — РИА Новости. Столкновения между беженцами произошли в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, убит один сирийский беженец, восемь человек ранены, сообщает издание iefimerida.gr.

Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, а продолжились в субботу днем. Был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.