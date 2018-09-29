В Солсбери проведут ребрендинг после дела Скрипалей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Администрация Солсбери обратилась к команде специалистов по "ребрендингу" с просьбой помочь в создании нового образа города после скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета Guardian.

"Солсбери известен во всем мире, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы. Я думаю, что нам предстоит практически ребрендинг. Мы именно этим и занимаемся. Мы наняли консультантов", — рассказала изданию член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Ожидается, что специалисты попытаются создать новый образ города, который позволит изменить представления потенциальных туристов о Солсбери.

В совете графства Уилтшир отметили, что все оцепленные ранее заведения в центре Солсбери "были очищены и не представляют угрозы". Власти также надеются, что ряд мероприятий, таких как продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие к городу и стимулируют поток туристов.

Отравление Скрипаля

В начале весны этого года бывшего офицера ГРУ и его дочь отравили в Солсбери, что вызвало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что Москва причастна к случившемуся. Российские власти, в свою очередь, это категорически отрицают.

Москва многократно предлагала провести совместное расследование случившегося в Солсбери, однако британские власти проигнорировали российскую инициативу и отказали в доступе к пострадавшим. МИД также уличил премьера Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун опровергли подобное заявление.

Позднее Лондон предъявил фотографии якобы подозреваемых по делу Скрипалей. В Лондоне утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.