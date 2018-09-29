Россия победила в балльном и медальном зачетах EuroSkills

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Сборная России впервые победила и в балльном, и медальном зачетах чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц.

Шестое по счету первенство прошло в Будапеште с 25 по 29 сентября. В соревнованиях по 41 компетенции приняли участие 48 россиян из 17 регионов России. Всего в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

Российские конкурсанты на церемонии награждения получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм, передаёт корреспондент РИА Новости.

По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию.