Россия победила в балльном и медальном зачетах EuroSkills

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Сборная России впервые победила и в балльном, и медальном зачетах чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц.
Российские конкурсанты на церемонии награждения получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм, передаёт корреспондент РИА Новости.
По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию.