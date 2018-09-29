МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару, раненный ножом три недели назад, выписан в субботу из больницы.

Как сообщил канал Globo со ссылкой на главу Социально-либеральной партии Густаву Бебианну, кандидат в президенты "полностью восстановился". Несмотря на выписку, пока у Болсонару нет возможности вести предвыборную кампанию, участвуя в уличных мероприятиях.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября. Нападавшего задержали.

По последним данным компании Datafolha, ультраправый кандидат от правоцентристской Социально-либеральной партии Болсонару лидирует в опросах граждан с 28% поддержки перед первым туром выборов. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 22% голосов. На третьей позиции по популярности среди избирателей Сиру Гомес (11%).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.