Экс-президенту Бразилии запретили давать интервью из тюрьмы

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Бразилии Луис Фукс вновь запретил экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силва давать интервью СМИ из тюрьмы.
Как отмечает портал Folha de Sao Paulo, решение Фукса мотивируется риском "распространения дезинформации накануне выборов президента". Их первый тур назначен на 7 октября.
Лула да Силва, приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, с апреля находится в городе Куритиба, где отбывает тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. Самый популярный по опросам кандидат от Партии трудящихся, Лула не был допущен к выборам главы государства.