Экс-президенту Бразилии запретили давать интервью из тюрьмы

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Бразилии Луис Фукс вновь запретил экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силва давать интервью СМИ из тюрьмы.

Ранее коллега этого судьи Рикарду Левандовски снял введенный до этого запрет на общение с журналистами, так как увидел в нем признаки "предварительной цензуры".

Как отмечает портал Folha de Sao Paulo, решение Фукса мотивируется риском "распространения дезинформации накануне выборов президента". Их первый тур назначен на 7 октября.

Лула да Силва, приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, с апреля находится в городе Куритиба, где отбывает тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. Самый популярный по опросам кандидат от Партии трудящихся, Лула не был допущен к выборам главы государства.