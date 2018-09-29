В Италии мужчина застрелил соседей из-за разногласий по парковке

РИМ, 29 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Очередная ссора из-за парковки под домом закончилась тройным убийством на юге Италии, сообщают местные карабинеры.
В пятницу после очередной перебранки на улице Роберто Паппада застрелил из револьвера 36-летнего Андреа Марти, а после этого дождался прибытия его родных и открыл по ним огонь, убив его отца, тетю и тяжело ранив мать. Женщина доставлена в больницу, где пробудет еще не менее 15 дней, ее жизнь вне опасности.
Прибывшие на место происшествия карабинеры застали Паппада с оружием в руках. После недолгих переговоров мужчину удалось успокоить и убедить сдаться. На допросе он полностью признал свою вину. Револьвером, из которого он застрелил соседей, мужчина владел незаконно. Теперь он обвиняется в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и нелегальном ношении оружия.