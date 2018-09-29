В Барселоне в ходе столкновений пострадали 24 человека

МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Полиция Барселоны задержала шесть человек в результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранительными органами, 24 человека пострадали.

Как сообщили в каталонской полиции Mossos d'Esquadra, шесть человек задержаны, в отношении еще одного ведется расследование, однако он на свободе.

Между тем медики сообщили о 24 пострадавших, 19 из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести.

В Барселоне утром в субботу проходили два митинга. В одном участвовали сторонники независимости из леворадикальной партии "Кандидатура народного единства", ее молодежного отделения Arranи "Комитетов защиты республики". Одновременно в нескольких сотнях метров проводила акцию полицейская ассоциация Jusapol, которая добивается повышения зарплат сотрудникам правоохранительных органов. На их акции также звучали, помимо традиционных требований, лозунги, связанные с годовщиной проведения незаконного референдума о независимости. Они напомнили о тех преследованиях в Каталонии, которым подверглись сотрудники Гражданской Гвардии и Национальной полиции, которые прибыли в автономное сообщество для обеспечения порядка во время голосования.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra пытались не допустить пересечения двух шествий. Однако на подступах к зданию представительства Национальной полиции им пришлось применить силу: митингующие под каталонскими сепаратистскими флагами пытались прорвать оцепление, забрасывали полицию краской, дымовыми шашками и жестяными банками.

Кроме того, в разных частях Барселоны происходили столкновения между протестующими.

По данным Городской Гвардии Барселоны, в полицейской акции приняли участие три тысячи человек, в акции левых – шесть тысяч. Последние заявили, что вечером проведут новый митинг.

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. На некоторых участниках полиция пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.