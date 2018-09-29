В Стамбуле в ходе кулинарного шоу пострадали два человека

ПРАГА, 29 сен – РИА Новости. Двое чешских туристов получили ожоги во время кулинарного шоу в одном из ресторанов Стамбула в пятницу вечером, пострадавших госпитализировали, сообщил в субботу МИД Чехии.
По данным дипведомства, у пострадавшей женщины зафиксированы ожоги на 35% тела, у мужчины – на 15%. Речь в данном случае идет об ожогах второй степени, причем у женщины — с глубоким проникновением в структуру кожи.
Как сообщают чешские СМИ, пострадавшей является известный в республике видеоблогер Кристина Тршеснякова, главные темы творчества которой — мода, стиль жизни и путешествия. Вместе с ней в ресторане находился ее друг.