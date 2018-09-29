Сербскую армию привели в боевую готовность из-за Косово

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию главы государства. Причиной подобного решения стали действия косовского спецназа.

"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.

Помимо этого, в полную боевую готовность приведены специальные и особые подразделения МВД Сербии.

Ранее сообщалось, что примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.

ГЭС "Газиводе" контролируется Белградом. По словам Вучича, расходы сербских властей на инфраструктуру станции, а также поддержание объектов ГЭС и плотины озера составили около двух миллионов евро.

Реакция Евросоюза

Ситуация не осталась без внимания со стороны Евросоюза.

"Мы серьезно относимся к такого рода сообщениям и поддерживаем тесные контакты со всеми соответствующими сторонами", — заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза, уточнив, что речь идет о контактах и на местах, в том числе с KFOR.

При этом он также выразил надежду, что стороны будут реагировать "спокойно и сдержанно".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории, авиацией НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербского населения из края. Также было уничтожению множество памятников сербской истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Израиль, Испания, Китай, Иран, Греция и ряд других стран.