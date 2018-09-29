Новая многоцелевая подлодка класса "Виргиния" пополнила флот США

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Новую многоцелевую подводную лодку с ядерной установкой "Индиана" класса "Виргиния" ввели в состав флота США, торжественная церемония прошла в субботу на военной базе в порту Канаверал во Флориде. Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на сайте военно-морских сил США.

"Эта подводная лодка посылает сигнал как друзьям, так и врагам, что мы сохраним превосходство под водой и усилим нашу боеготовность во всех областях", — говорится в заявлении министра ВМС США Ричарда Спенсера.

"Индиана" стала 16-й подводной лодкой класса "Виргиния" (производятся с середины 2000-х годов) и шестой в варианте Block III (в строю с 2014 года). На ее вооружении стоят крылатые ракеты "Томагавк", торпеды и ракето-торпеды.

Подводные лодки класса "Виргиния" созданы для прибрежных и глубоководных районов для борьбы с подводными лодками, противоминных операций, разведки, поддержки специальных операций и других задач. "Присущие им скрытность, надежность, мобильность и огневая мощь позволяют им поддерживать пять из шести основных компонентов морской стратегии: контроль над морем, проецирование силы, передовое присутствие, безопасность на море и сдерживание", — отмечают в ВМС США.