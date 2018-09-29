Опубликовано видео с места взрыва в Донецке

На месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

На месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места взрыва в Донецке.

ЧП произошло в субботу в трехэтажном здании в Куйбышевском районе на съезде компартии ДНР. При взрыве пострадали четыре человека, среди них — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов и секретарь горкома партии Ирина Якина.

По предварительным данным, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте. Глава донецких коммунистов Борис Литвинов считает, что оно могло быть активировано дистанционно или часовым механизмом.

Источник в правоохранительных органах ДНР также допустил, что Хакимзянов мог инсценировать собственное покушение в преддверии выборов, и отметил, что "следствие разберется".