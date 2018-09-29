Богданов провел переговоры с главой "временного правительства" Ливии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с главой "временного правительства" Ливии Абдаллой Тини пути стабилизации ситуации в Ливии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливии, а также нынешнее состояние и перспективы российско-ливийских отношений, включая активизацию политического диалога", — говорится в сообщении МИД.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, при этом Тини "подчеркивал особую значимость и востребованность содействия дружественной России усилиям ливийцев в интересах скорейшей стабилизации обстановки в их собственной стране".

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства, а также готовность и далее работать во имя достижения этой цели в контактах со всеми ключевыми ливийскими политическими и региональными силами", — добавили в российском дипведомстве.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.