Источник рассказал о реакции ЕС на ситуацию на севере Косово

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Евросоюз серьезно воспринимает сообщения о ситуации на севере Косово, находится в контакте со всеми сторонами и надеется на их сдержанность, заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

В субботу сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию в состояние высшей боевой готовности в связи с тем, что спецназ Косово занял на севере края подходы к озеру на контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе".

"Мы серьезно относимся к такого рода сообщениям и поддерживаем тесные контакты со всеми соответствующими сторонами", — сообщил агентству источник, уточнив, что речь идет о контактах и на местах, в том числе с KFOR.

"Мы, как всегда, рассчитываем на то, что все стороны отреагируют спокойно и сдержанно", — добавил собеседник агентства.

Ранее около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края.