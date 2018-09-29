Кандидат на пост главы ДНР мог инсценировать покушение, сообщил источник

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя, рассказал источник в правоохранительных органах ДНР.Донецкое агентство новостей.
Собеседник агентства добавил, что "следствие разберется".
Игорь Хакимзянов в 2014 году был главой Минобороны ДНР. Он намерен принять участие в выборах главы республики и уже подал документы в ЦИК.
Взрыв на съезде
По предварительным данным, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте.
Руководитель компартии Борис Литвинов заявил, что это была попытка сорвать участие коммунистов в выборах, которые пройдут 11 ноября. На съезде выдвигали кандидатов в депутаты Народного совета ДНР.