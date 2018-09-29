Кандидат на пост главы ДНР мог инсценировать покушение, сообщил источник

Взрыв на съезде компартии в ДНР (7)

Спецслужбы на месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

Спецслужбы на месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя, рассказал источник в правоохранительных органах ДНР.

"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов. — Прим. ред.) считал, что это хороший пиар-ход: небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал", — цитирует слова источника Донецкое агентство новостей

Собеседник агентства добавил, что "следствие разберется".

Игорь Хакимзянов в 2014 году был главой Минобороны ДНР. Он намерен принять участие в выборах главы республики и уже подал документы в ЦИК.

Взрыв на съезде

Взрыв прогремел в трехэтажном здании в Куйбышевском районе, когда там заканчивался съезд компартии ДНР. Как сообщило МВД самопровозглашенной республики, пострадали четыре человека, в том числе Хакимзянов и секретарь горкома Ирина Якина.

По предварительным данным, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте.

Руководитель компартии Борис Литвинов заявил, что это была попытка сорвать участие коммунистов в выборах, которые пройдут 11 ноября. На съезде выдвигали кандидатов в депутаты Народного совета ДНР.