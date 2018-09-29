КИЕВ, 29 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пожелал Донбассу вернуться под контроль Киева в 2019 году.

Порошенко в субботу принял участие в открытии отремонтированной дороги Харьков – Ахтырка.

"В Мариуполе (Донецкая область) сегодня день города. И мы отсюда, с границы Сумской и Харьковской областей, желаем Мариуполю выдержки и силы. Они находятся в 18 километрах от фронта. Желаем, чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась на Донбасс", — заявил Порошенко журналистам, видео его речи выложено на его странице в Facebook.