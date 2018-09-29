В Британии рассказали о "величайшем моменте" в военной истории страны

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики F-35B впервые в истории смогли приземлиться на палубу крупнейшего британского военного корабля HMS Queen Elizabeth, говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

"Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth — величайший момент в военной истории нашей страны, которой мы так гордимся. Это свидетельствует о решимости Великобритании к поддержанию мира и предотвращению войны", — приводятся в сообщении слова министра обороны Гэвина Уильямсона.

Министр также подчеркнул, что подобное достижение демонстрирует "возрождение силы" Великобритании, способной наносить "решительные удары с моря" в любой точке мира.

HMS Queen Elizabeth — крупнейший британский авианосец, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Ранее СМИ со ссылками на источники в Минобороны рассказали о плачевном состоянии британской армии. Отмечалось, что из-за многолетних сокращений оборонного бюджета Королевские вооруженные силы едва ли способны исполнять свои обязательства по НАТО. Авторы публикации также указали на плохую готовность военной техники.

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, состоящий на вооружении США и ряда их союзников. Для США программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Вашингтон потратил на нее около полутора триллионов долларов. В минувшую пятницу в Южной Каролине F-35B впервые потерпел крушение.