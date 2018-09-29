Глава МИД Венгрии попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за вмешательство во внутренние дела Украины и покушение на ее территориальную целостность.

По данным сайта "Миротворец", Сийярто внесли в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину" и "вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине, участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины".

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.