Число пострадавших из-за тайфуна "Трами" в Японии достигло 22 человек

ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали на юге Японии из-за сильного ветра, вызванного приближением тайфуна "Трами", сообщила в субботу телекомпания NHK.
台風24は、30日には非常に強い勢力を維持したまま西日本から東日本にかなり接近し、上陸するおそれがあります。そして来月１日にかけてはさらに速度を上げて、東日本から北日本を通過するおそれがあります。— NHKニュース (@nhk_news) 29 сентября 2018 г.
台風の雲の動きと進路予報です。https://t.co/wNCl3EVEdy #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/wft0Pw82sN
В настоящее время центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 60 километрах от острова Токуносима префектуры Окинава. Тайфун продвигается на северо-восток и грозит обрушиться сначала на юго-западные, а затем и на северо-восточные районы страны, захватив таким образом почти всю ее территорию. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна. Так, в городе Нандзё а Окинаве зафиксирована рекордная силы ветра – 56,2 метра в секунду.
На воскресенье объявлено об отмене 530 авиарейсов, связывающих Окинаву с другими частями страны. На Окинаве без света осталась 231 тысяча домохозяйств.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.