Число пострадавших из-за тайфуна "Трами" в Японии достигло 22 человек

ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Двадцать два человека пострадали на юге Японии из-за сильного ветра, вызванного приближением тайфуна "Трами", сообщила в субботу телекомпания NHK.

Значительная часть пострадала из-за падения от ветра, есть также раненые осколками стекол от разбившихся при порывах ветра окон.

В настоящее время центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 60 километрах от острова Токуносима префектуры Окинава. Тайфун продвигается на северо-восток и грозит обрушиться сначала на юго-западные, а затем и на северо-восточные районы страны, захватив таким образом почти всю ее территорию. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна. Так, в городе Нандзё а Окинаве зафиксирована рекордная силы ветра – 56,2 метра в секунду.

На воскресенье объявлено об отмене 530 авиарейсов, связывающих Окинаву с другими частями страны. На Окинаве без света осталась 231 тысяча домохозяйств.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.