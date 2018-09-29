На юго-западе Китая зафиксировали вспышку птичьего гриппа

ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа H5N6 зафиксирована в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщило в субботу министерство сельского хозяйства КНР.
На место происшествия прибыли специалисты, которые приняли необходимые меры для борьбы с эпидемией и для предотвращения дальнейшего распространения заражения. Официальное подтверждение о вспышке H5N6 поступило в субботу.
К настоящему моменту в рамках специальных мер специалистами были забиты более 32,3 тысячи птиц, которые вместе со всеми погибшими ранее птицами подверглись обеззараживающей обработке, дополняется в сообщении.