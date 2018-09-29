В Киеве рассказали о мерах по усилению присутствия в Азовском море

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря, заявил глава ведомства Арсен Аваков.

По его словам, такие меры необходимы, потому что Россия "продолжает наступать" на суверенитет Украины.

"Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства", — заявил министр.

Сегодня Аваков открыл часть водолазно-спасательных работ акватории Азовского моря Госслужбы по ЧС в Донецкой области. Части выделили четыре плавсредства, планируется, что там будут работать 54 человека.

По словам главы МВД, одной из задач подразделения станет гуманитарное разминирование водных объектов, а также спасение людей.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев заявил, что намерен усилить военное присутствие в регионе, и перебросил в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М". А 23 сентября через Керченский пролив прошли в Мариуполь поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".