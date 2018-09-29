ТОКИО, 29 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Южнокорейская сторона пока не предоставила объяснений о причинах задержания российского судна "Севастополь" в порту Пусана, сообщил РИА Новости консул генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков.

Ранее в субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил РИА Новости, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона".

"Вчера вечером судовладелец получил предписание, направленное министерством морских дел и рыболовства Республики Корея своему региональному отделению в Пусане, с требованием ограничить выход в море российского судна до получения следующих указаний. То есть судно задержано не по полицейским предписаниям, а по указанию министерства морских дел. Это не решение суда об обеспечительном или каком-либо другом аресте. Это указание министерства ограничить выход данного судна из порта, без указания причин, без указания сроков. Мы пытаемся добиться от южнокорейской стороны объяснения причин этого решения, но пока мы не смогли получить эту информацию", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на борту сейчас находятся 14 моряков, им разрешен сход на берег. На судне имеется достаточный запас воды, продовольствия и топлива. "Севастополь" прибыл в Пусан в середине августа для проведения ремонтных работ. Работы были завершены и в ближайшие дни судно было готово покинуть порт, чтобы уйти в очередной рейс.

По словам дипломата, в документе от министерства морских дел и рыболовства, на основании которого судно не может уйти из порта, "нет никаких ссылок на санкции или политические причины".

"Там вообще не указаны причины. Поэтому мы и пытаемся выяснить причины задержания", — сказал Быков.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.