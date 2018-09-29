Экс-президент Литвы планирует снова баллотироваться на президентский пост

ВИЛЬНЮС, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Литвы Роландас Паксас, лишившийся поста в результате импичмента, намерен участвовать в президентских выборах в следующем году, говорится в сообщении на сайте политика.

"Я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента республики. Я уверен, что Литве сегодня нужен не спектакль президентских выборов, который общество ежедневно должно смотреть как дешевый сериал…, а действительно свободные демократичные выборы, основанные на политической борьбе и ответственности", — цитируются в сообщении слова Паксаса.

Кроме того, Паксас в субботу заявил о выходе из учрежденной им партии "Порядок и справедливость". "С этой минуты я не считаю себя членом партии "Порядок и справедливость" и не желаю иметь отношение в будущем к принимаемым ею политическим решениям", — говорится в сообщении Паксаса на странице в соцсети Facebook перед началом конгресса партии.

По его утверждению, обдуманное политическое решение об уходе с поста председателя партии он принял два года назад. "Политика – это немного большее, чем формальное нахождение в какой-либо организации или на высоком партийном посту", — отметил он, добавив, что в последнее время в действиях руководства партии начинают появляться негативные тенденции. "В партии доминирует эгоизм, нежелание выслушать, признать и уважать различие мнений соратников", — полагает экс-президент.

Шестого апреля 2004 года парламент Литвы объявил Паксасу импичмент. Парламентарии сочли его виновным по трем пунктам обвинения: предоставление гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании российскому бизнесмену Юрию Борисову, не обеспечение условий охраны госсекретов и превышение полномочий. Позднее Конституционный суд Литвы заявил, что Паксас пожизненно не может баллотироваться на выборах президента и парламента. В 2011 году ЕСПЧ принял решение, что запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным.

В июне заведующий отделом Минюста Литвы по представительству в ЕСПЧ Донатас Мураускас сообщил, что стране могут грозить санкции, если до октября парламент республики не примет поправки, позволяющие Паксасу становиться кандидатом на выборах в президенты или парламент. В сентябре парламент Литвы в первом чтении утвердил поправки к конституции, позволяющие Паксасу восстановиться в политических правах и участвовать в выборах вплоть до президентских.