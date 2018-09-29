Семья диктатора Франко хочет перезахоронить его в соборе Альмудена

МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Семья испанского диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975) хочет перенести его останки в кафедральный собор Альмудена в Мадриде.

Внуки диктатора представили заявление в министерство юстиции. В документе, который оказался в распоряжении агентства EFE, они пишут, что не согласны с решением правительства о переносе останков из Долины павших, где сейчас расположена могила, называя его "неконституционным".

Они также заявляют, что настаивают на отстранения от дела заместителя секретаря юстиции Кристины Латорре Санчо.

"Речь идет о навязывании государством эксгумации", — написано в документе. При этом родственники обвиняют испанские власти в "нарушении основополагающего права на свободу вероисповедания", что "ущемляет право на достойное захоронение из-за эксгумации по идеологическим причинам, не оправданное причинами сохранения общественного порядка".

Всего документ содержит одиннадцать пунктов, в которых родственники Франко излагают свою позицию.

Однако в случае, если их требования не будут удовлетворены, и эксгумация состоится, они готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде. Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

В конце августа испанское правительство приняло решение о переносе останков диктатора Франсиско Франко из монументального комплекса Долина павших под Мадридом, 13 сентября конгресс поддержал это решение. Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.

Монументальный комплекс, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах. При создании Долины павших использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. В Долине захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы, расположенные в базилике, подписаны — Франко и основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он "также жертва войны".

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.