Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке

Спецслужбы на месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

Спецслужбы на месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Донецке прогремел взрыв на съезде компартии. Об этом РИА Новости сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По информации МВД, в результате инцидента пострадали четыре человека. Правоохранители рассказали, что в помещении сработало безоболочное взрывное устройство — 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте.

Позже стало известно, что при взрыве пострадал кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. Помимо этого, множественные ранения получила секретарь горкома Ирина Якина.

Что произошло

Глава компартии ДНР Борис Литвинов рассказал, что взрыв прогремел после съезда во время совещания. Он предположил, что бомбу могли активировать дистанционно. Литвинов также не исключил, что в ней мог быть часовой механизм.

Он заявил, что взрыв был против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в республике и против самой партии. Литвинов отметил, что часть документов, находившихся в помещении, обгорели.

Член партии Геннадия Фоменко также сообщил подробности случившегося. По его словам, в момент взрыва в здании было около 50 человек. Он сообщил, что правоохранители нашли на месте инцидента пакет.Здание оцеплено

Как сообщил корреспондент агентства, правоохранительные органы оцепили здание, где произошел инцидент. Сейчас на месте происшествия работают специалисты силовых ведомств, МЧС, а также взрывотехники.

Правоохранительные органы также останавливают и проверяют все проезжающие транспортные средства. Само здание находится за забором. В районе, близком к инциденту, усилены патрули полиции.

Убийство Захарченко

В конце лета в центре Донецка также прогремел взрыв в кафе "Сепар", в результате которого погибли глава республики Александр Захарченко и его охранник. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. По информации МЧС, в результате инцидента пострадали одиннадцать человек.Как сообщили правоохранительные органы, взрывчатое вещество установили в одном из светильников. Бомбу привели в действие телефонным звонком.

Власти республики назвали произошедшее террористическим актом. В ДНР отметили, что за случившемся стоят киевские власти. Позже правоохранителям удалось задержать сотрудника СБУ, которой дал признательные показания. Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что эти показания доказывают, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб.