В ЛНР заявили, что новый украинский БТР уязвим даже для стрелкового оружия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (264)

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Разработка Харьковского конструкторского бюро – БТР-4 "Буцефал", который поступил на вооружение ВС Украины, не угрожает безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook сообщил, что военнослужащим ВС Украины передали на вооружение БТР-4 "Буцефал".

"Этот факт абсолютно не угрожает безопасности нашей республики, поскольку БТР-4 поражается даже стрелковым оружием", — сказал Марочко.

Он уточнил, что "так называемую новейшую разработку" БТР-4 "Буцефал" еще до начала конфликта в Донбассе Украина пыталась продать в ряд зарубежных стран, но все машины были возвращены в связи с выявленными недочетами в конструкции.

"Теперь данная техника будет переправлена на линию соприкосновения, для ВСУ", — уточнил Марочко.