Посол Швеции рассказал об утилизации мусора в стране

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Швеция не покупает мусор у других государств, а сама предлагает услуги по утилизации отходов: таким образом, зарубежные страны платят шведским заводам за переработку мусора и за его транспортировку, заявил РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Петер Эриксон.
Ранее посол в интервью РИА Новости не исключил, что Швеция в будущем может закупать мусор у России.
"Хотел бы дать пояснение к этому вопросу. Дело в том, что ни Швеция, ни шведские мусоросжигающие заводы не закупают отходы для сжигания. На самом деле все работает следующим образом: шведские и некоторые зарубежные города, у которых есть бытовые и производственные отходы, платят сбор мусоросжигающим заводам за утилизацию этих отходов, то есть за их сжигание. Сжигаемые отходы – это то, что не удалось использовать повторно; переработать в новые материалы (металл, стекло, пластик или бумагу); переработать в биогаз и биоудобрение", — сказал Эриксон.
При этом, отметил дипломат, на мусоросжигающих заводах в процессе сжигания мусора вырабатывается электричество, тепловая энергия для городских теплосетей, холод для сетей охлаждения в некоторых городах, а также технологический пар для промышленности.
"Утилизационный сбор составляет обычно 600-700 евро за тонну, плюс транспортировка. Таким образом, если кто-то хочет сжигать свой мусор на шведских мусоросжигающих заводах, он должен заплатить 600-700 евро за каждую тонну мусора, плюс за перевозку этого мусора до завода в Швеции", — сообщил посол.
"В Швеции примерно половину своих доходов мусоросжигающие заводы получают от продажи тепловой энергии и горячей воды жителям городов и предприятиям. Остальное – это доходы от продажи электричества (около 25 %) и уже упомянутые утилизационные сборы (около 25 %). Некоторые электротеплостанции (мусоросжигающие заводы) продают также технологический пар и/или холод для городских сетей охлаждения", — рассказал собеседник агентства.