Посол Швеции рассказал об утилизации мусора в стране

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Швеция не покупает мусор у других государств, а сама предлагает услуги по утилизации отходов: таким образом, зарубежные страны платят шведским заводам за переработку мусора и за его транспортировку, заявил РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Петер Эриксон.

Ранее посол в интервью РИА Новости не исключил, что Швеция в будущем может закупать мусор у России.

"Хотел бы дать пояснение к этому вопросу. Дело в том, что ни Швеция, ни шведские мусоросжигающие заводы не закупают отходы для сжигания. На самом деле все работает следующим образом: шведские и некоторые зарубежные города, у которых есть бытовые и производственные отходы, платят сбор мусоросжигающим заводам за утилизацию этих отходов, то есть за их сжигание. Сжигаемые отходы – это то, что не удалось использовать повторно; переработать в новые материалы (металл, стекло, пластик или бумагу); переработать в биогаз и биоудобрение", — сказал Эриксон.

При этом, отметил дипломат, на мусоросжигающих заводах в процессе сжигания мусора вырабатывается электричество, тепловая энергия для городских теплосетей, холод для сетей охлаждения в некоторых городах, а также технологический пар для промышленности.

"Утилизационный сбор составляет обычно 600-700 евро за тонну, плюс транспортировка. Таким образом, если кто-то хочет сжигать свой мусор на шведских мусоросжигающих заводах, он должен заплатить 600-700 евро за каждую тонну мусора, плюс за перевозку этого мусора до завода в Швеции", — сообщил посол.

По его словам, из двух тонн мусора можно произвести приблизительно столько же энергии, сколько из одной тонны угля, что позволяет шведским мусоросжигающим заводам получать тот же доход при производстве того же количества энергии, что и из тонны угля, однако за уголь еще надо заплатить, а за сжигание мусора получают деньги заводы.

"В Швеции примерно половину своих доходов мусоросжигающие заводы получают от продажи тепловой энергии и горячей воды жителям городов и предприятиям. Остальное – это доходы от продажи электричества (около 25 %) и уже упомянутые утилизационные сборы (около 25 %). Некоторые электротеплостанции (мусоросжигающие заводы) продают также технологический пар и/или холод для городских сетей охлаждения", — рассказал собеседник агентства.