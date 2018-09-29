Россиянина будут судить за мошенничество с недвижимостью в Таиланде

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Гражданин России, депортированный из Таиланда, предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью на острове Пхукет на сумму свыше 8,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что 46-летний уроженец Владивостока получил от четырех граждан России деньги на строительство объектов недвижимости в Таиланде. Супружеская пара передала злоумышленнику свыше 2,7 миллиона рублей для постройки жилого дома на острове Пхукет. Затем он взял в долг у потерпевших еще 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем обвиняемый, оформив договор купли-продажи, обманным путем похитил у другой семьи денежные средства в сумме около 4 миллионов рублей", — рассказала Волк.

Официальный представитель МВД также добавила, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант был объявлен в международный розыск и в 2017 году задержан правоохранительными органами Таиланда, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола доставлен в Россию.

Волк отметила, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 8,5 миллиона рублей, окончено.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила она.