Россиянина будут судить за мошенничество с недвижимостью в Таиланде

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Гражданин России, депортированный из Таиланда, предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью на острове Пхукет на сумму свыше 8,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Официальный представитель МВД также добавила, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант был объявлен в международный розыск и в 2017 году задержан правоохранительными органами Таиланда, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола доставлен в Россию.
Волк отметила, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 8,5 миллиона рублей, окончено.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила она.