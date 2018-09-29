МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Несколько акций протеста проходят в субботу в Барселоне накануне первой годовщины проведения так называемого референдума о независимости, в центре каталонской столицы произошли столкновения с полицией.
Группа сторонников независимости, среди которых представители леворадикальной партии "Кандидатура народного единства", после окончания акции, которую они проводили на площади святого Иакова, попытались пройти дальше – в сторону представительства Национальной полиции, расположенного в нескольких сотнях метров, где начиналась акция полицейской ассоциации Jusapol, которая добивается повышения зарплат.
Стражи правопорядка попытались преградить дорогу митингующим, что в результате привело к столкновениям.
Участники акции перегородили часть одной из ближайших улиц, забрасывая представителей каталонских сил правопорядка краской, дымовыми шашками и жестяными банками. Один человек задержан.
На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.