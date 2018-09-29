В Барселоне произошли столкновения между митингующими и полицией

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (609)

МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Несколько акций протеста проходят в субботу в Барселоне накануне первой годовщины проведения так называемого референдума о независимости, в центре каталонской столицы произошли столкновения с полицией.

Кадры столкновений показал телеканала 24 Horas

Группа сторонников независимости, среди которых представители леворадикальной партии "Кандидатура народного единства", после окончания акции, которую они проводили на площади святого Иакова, попытались пройти дальше – в сторону представительства Национальной полиции, расположенного в нескольких сотнях метров, где начиналась акция полицейской ассоциации Jusapol, которая добивается повышения зарплат.

Стражи правопорядка попытались преградить дорогу митингующим, что в результате привело к столкновениям.

Участники акции перегородили часть одной из ближайших улиц, забрасывая представителей каталонских сил правопорядка краской, дымовыми шашками и жестяными банками. Один человек задержан.

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. На некоторых участниках полиция пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость.

На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Ожидается, что приговор будет вынесен в следующем году.