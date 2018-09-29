Скрипаль передавал информацию MI6 с помощью "невидимых" чернил, пишут СМИ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, во время работы на британскую разведку MI6 дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил, сообщает газета Daily Mail. Об этом говорится в книге журналиста Би-би-си Марка Урабана Skripal Files, выдержки из которой публикует издание.

Тайные послания

Урабан составил книгу на основе бесед с бывшим полковником. Как пишет сам журналист, в прошлом году он много интервьюировал Скрипаля, проводя исследование для книги о работе шпионов после холодной войны, а после инцидента в Солсбери решил опубликовать этот материал отдельно. Газетную публикацию сопровождает множество фотографий из личного архива Скрипаля.

В книге описывается, как агент MI6, назвавшийся Ричардом Бэгнеллом, в начале 1990-х встретился со Скрипалем в Мадриде и после некоторого знакомства предложил ему сотрудничество с британским правительством. Пока Скрипаль работал при российском посольстве в Испании, они встречались с Бэгнеллом на "арендованной специально для этих целей квартире". За каждую встречу Скрипаль получал несколько тысяч долларов. Но после того как в 1996 году он вернулся в Москву, шпионам пришлось искать другую форму коммуникации.

Отравление Скрипаля

Дважды, как рассказывает журналист, Скрипаль передавал британцам секретные данные при помощи книг. В первый раз это произошло в 1997 году, когда его жена Людмила отправилась вместе с дочерью Юлией на каникулы в Аликанте. Там их встретил с подарками "старый друг" Бэгнелл, а супруга Скрипаля передала ему презент от мужа – роман русского писателя. Впоследствии эксперты MI6 обнаружили в этой книге страницы, исписанные невидимыми чернилами. Как рассказал журналисту сам экс-полковник ГРУ, Людмила не знала о "содержании" книги. Таким же образом Скрипаль передал и вторую "посылку", когда на следующий год его жена поехала отдыхать в Малагу.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Ранее немецкий журнал Focus написал со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке, что Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран: Великобритании, Испании, Эстонии и Чехии.