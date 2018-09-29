При взрыве в Донецке ранена секретарь горкома компартии

Взрыв на съезде компартии в ДНР (5)

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Множественные осколочные ранения в результате взрыва на съезде компартии самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке получила секретарь горкома партии Ирина Якина, заявил журналистам руководитель компартии ДНР Борис Литвинов.

"Сильно пострадала Ирина Якина, секретарь горкома. У нее множественные осколочные ранения, и еще двое пострадали", — сказал Литвинов.

Кроме того, он добавил, что взрыв произошел по окончании съезда.

"Съезд закончился, я проводил совещание. Заканчивалось совещание, мы выходили из комнаты и в этот момент прогремел взрыв", — пояснил Литвинов.