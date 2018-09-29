В ДНР пропала жена кандидата на пост главы республики Губарева

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Кандидат на пост главы ДНР Павел Губарев намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с исчезновением его жены, депутата народного совета ДНР от движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой, сообщил РИА Новости депутат народного совета Владислав Бердичевский.

В субботу Павел Губарев в своем Telegram канале опубликовал информацию о пропаже его жены, которая должна участвовать в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Он предположил, что "она может быть арестована".

"До сих пор не известно, где Екатерина Губарева. Павел Губарев собирается обращаться в правоохранительные органы в связи с ее исчезновением. Все эти действия в процессе", — сказал Бердичевский.

Он отметил, что съезд общественного движения "Свободный Донбасс" был запланирован на субботу на 12.00, однако в связи с исчезновением Екатерины Губаревой — одной из участниц съезда, он до сих пор не состоялся.

"Как будет дальше, пока неизвестно", — добавил Бердичевский.