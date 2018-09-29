ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв, сообщил РИА Новости депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

"В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека", — сказал он.

Позже стало известно, что один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. Кроме того, секретарь горкома Ирина Якина получила множественные ранения.

По словам члена партии Геннадия Фоменко, в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. "На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги", — рассказал он.

Глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил, что взрыв прогремел уже после съезда, когда он проводил совещание. По его мнению, бомбу либо активировали дистанционно, либо в ней был часовой механизм.

Литвинов добавил, что взрыв был против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в ДНР и против самой партии.

"Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю", — сказал он журналистам.

Убийство Захарченко

Тридцать первого августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе "Сепар". При этом погиб глава ДНР Александр Захарченко, жертвой взрыва также стал его охранник. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек.

Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком, как только Захарченко вошел в кафе. Не исключается, что к установке бомбы мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.

Власти республики признали произошедшее терактом и считают, что за случившимся стоит Киев. По делу задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который дал признательные показания. Как заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб.