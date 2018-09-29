Порошенко утверждает, что резолюция по Донбассу "практически готова"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Украина, а также США, Германия и Франция "практически готовы" к внесению совместной резолюции по Донбассу на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Об этом украинский лидер написал в Твиттере.

"На сегодняшний день Украина, США, Германия, Франция имеют настолько общее видение миротворческой миссии на Донбассе, что практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН. И если Россия воспользуется правом вето, это будет ее вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу", — сообщил президент Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждал, что проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе давно готов. По его словам, он включает в себя присутствие в зоне конфликта миротворческих и полицейских сил, а также международной администрации, заменяющей властные структуры.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял о поддержке идеи отправки миротворцев на Украину в том случае, если они будут обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, находясь исключительно на линии разграничения сторон конфликта.