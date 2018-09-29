Порошенко уверен, что ООН примет резолюцию по Крыму

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Генассамблея ООН примет резолюцию по Крыму, в которой РФ будет названа "страной-оккупантом".

"Результатом моего участия в Генеральной Ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверения об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", — сказал Порошенко во время выступления на международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в субботу.

Ранее Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму. По его словам, Украина намерена поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих в Крыму. Россия ранее заявляла в Международном суде ООН, что Украина не смогла привести доказательства дискриминации крымских татар, в которой она обвинила РФ.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>